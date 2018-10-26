В США лесбиянки поженились в горящих платьях: видео

В американском городе Маунт-Вернон, штат Айова, на свадьбе торжественно подожгли платья невест. Об этом сообщает Inside Edition.

32-летняя Эйприл Чой и ее невеста 28-летняя Бетани Бирнз взялись за руки, а друзья поднесли к шлейфам их платьев горящие факелы. Шлейфы запылали, затем огонь поднялся выше. После этого девушки сняли с себя и потушили горящие наряды.

Новости Меган Маркл и бывшая принца Гарри вышли в свет в одинаковых платьях

Отмечается, что трюк девушки подготовили заранее. Они надели специальные платья и запаслись огнетушителями. Кроме того, среди присутствующих были пиротехник и медик.

Как отмечает издание, девушки выступают в варьете-шоу и занимаются огнеглотанием.

"Мы постоянно делаем всякие безумные и глупые вещи. Так мы не даем затухнуть пламени в наших отношениях", — рассказала Чой.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, китаянка из села в провинции Ганьсу, 28-летняя Тань Лили, сшила себе свадебное платье из 40 пустых мешков из-под цемента.