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В США лесбиянки поженились в горящих платьях: видео

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В американском городе Маунт-Вернон, штат Айова, на свадьбе торжественно подожгли платья невест. Об этом сообщает Inside Edition.

32-летняя Эйприл Чой и ее невеста 28-летняя Бетани Бирнз взялись за руки, а друзья поднесли к шлейфам их платьев горящие факелы. Шлейфы запылали, затем огонь поднялся выше. После этого девушки сняли с себя и потушили горящие наряды.

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Отмечается, что трюк девушки подготовили заранее. Они надели специальные платья и запаслись огнетушителями. Кроме того, среди присутствующих были пиротехник и медик.

Как отмечает издание, девушки выступают в варьете-шоу и занимаются огнеглотанием.

"Мы постоянно делаем всякие безумные и глупые вещи. Так мы не даем затухнуть пламени в наших отношениях", — рассказала Чой.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, китаянка из села в провинции Ганьсу, 28-летняя Тань Лили, сшила себе свадебное платье из 40 пустых мешков из-под цемента.

Место
США
Объекты
свадьбаплатье
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