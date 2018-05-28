"В спортивках Adidas": Элтон Джон засветился на Лесном массиве в Киеве

Британский музыкант и общественный деятель Элтон Джон приехал в Киев и был замечен в районе "Дарынка"

"В районе "Дарынка" был замечен сэр Элтон Джон. В спортивках "Адидас". Видимо, знал, в какой райончик едет", - написала в своем Facebook журналистка Елена Кисиль.

Она также опубликовала фото музыканта.

facebook.com/elena.kysil

facebook.com/elena.kysil

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Как писал OBOZREVATEL, Элтон Джон приехал в Украину по приглашению Фонда Елены Пинчук. Он проведет встречу с украинскими борцами со СПИДом и пообщается с ВИЧ-позитивными людьми.