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19 ноября • обновлено в 14:32
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В соцсети слили скандальное секс-видео с экс-звездой "Дом-2". 18+

2.6т
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В соцсети появилось секс-видео с бывшим участником скандального телепроекта "Дом-2" Венцеславом Венгржановским.

На YouTube-странице Starhit был опубликован 3-минутный ролик, в котором обнаженный Венцеслав предавался любовным утехам с девушкой. Также в нем было показано условия, в которых сейчас живет мужчина. По словам издания, он влез в долги и злоупотребляет спиртным (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Венцеслав Венгржановский

Венцеслав Венгржановский

Фото: 24smi.org

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"На данный момент бывшая звезда реалити нигде не работает. Однажды пытался стать трэвел-блогером, но ничего не вышло. Тогда выбрал легкий путь: набрал займов в электронных банках, правда, все быстро спустил... Продюсер Диана Бичарова хотела помочь Венцеславу, предлагала сотрудничество, знакомила с нужными людьми. Но он ничего не хочет делать. Она отмечает, что парня надо лечить", — говориться в материале.

Осторожно, видео 18+

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, звезда скандального телепроекта "Дом-2" Анастасия Тарасюк, которая трагически погибла, оказывается, работала в секс-эскорте. Все подробности читайте здесь.

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Автор
Кристина Долматова Кристина Долматова
Место
Россия
Тег
Дом-2
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Комментарии на сайте не модерированы
Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Это он Попову Ольгу шпилит
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