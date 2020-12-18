В СМИ сообщили о закрытии шоу "Дом-2": появились подробности

В СМИ появилась информация о том, что известное российское шоу "Дом-2" планируют закрыть. Это связано с низкими рейтингами, а также потерей некоторых рекламодателей.

К тому же известно, что телеведущим уже объявили об этой новости и теперь им придется искать новую работу. Об этом сообщает издание "Super" со ссылкой на собственные источники.

Стоит отметить, что график съемок проекта расписан до 26 декабря, но что будет после этого – пока неизвестно. Кроме того, теперь канал готовится рассказать об этом решении участникам шоу.

Поляна на шоу "Дом-2" Rutube

Согласно информации Telegram-канала "Mash", представитель телеканала "ТНТ" рассказал, что "Дом-2" всего лишь меняет формат подачи. По его словам, новость о закрытии – это часть рекламной стратегии.

Также стало известно, что российскую телеведущую Викторию Боню уже пригласили на съемки проекта в феврале 2021 года.

Напомним, "Дом-2" – это российское реалити-шоу, продолжение выходившего ранее проекта "Дом" на телеканале ТНТ с 11 мая 2004 года. Трансляции передачи: в 9:00 – "Дом-2. Lite", в 10:15 – "Дом-2. Остров любви", 23:30 ежедневно – часовые вечерние выпуски и ежедневно в полночь – часовые ночные выпуски, которые называются "Дом-2".

Также в апреле 2019 года ведущая шоу Ольга Орлова уже озвучивала информацию о закрытии или переформатировании проекта до конца года, но этого не произошло.

В СМИ рассказали, что шоу "Дом-2" могут закрыть РБК

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская телеведущая Ольга Бузова попала в скандал из-за того, что вышла пьяная в эфир реалити "Дом-2".