В "Слуге народа" высказалась о скандале из-за использования песен "Бумбокс" и "Океан Ельзи" на День Независимости
Народный депутат от "Слуги народа" и юрист по профессии Александр Качура высказался по поводу скандала с использованием песен групп "Бумбокс" и "Океан Ельзи" во время концерта в центре Киева ко Дню Независимости.
Об этом сообщает Telegram-канал "PavlovskyNews". По словам политика, артисты исполняли песни друг друга в праздничном попурри из патриотических мотивов, а не для зарабатывания денег. Нарушения закона Качура здесь не видит.
Другого мнения известный продюсер Владимир Бебешко. Он объяснил, что использование песни без разрешения ее автора – это таки нарушение закона. Бебешко считает, если, к примеру, "Океан Эльзы" подаст в суд на Верку Сердючку, которая исполнила его песню "Там, де нас нема", то группа его выиграет.
Напомним: в День Независимости, 24 августа, на Софийской площади в Киеве украинские артисты исполнили яркое попурри из самых популярных хитов независимой Украины. Шоу Made in Ukraine объединило 42 легендарных трека, которые исполнили 18 артистов.
В попурри песню "Там, де нас нема" группы "Океан Ельзи" спела Верка Сердючка вместе с хором, а трек "Вахтерам" группы "Бумбокс" исполнил коллектив "Время и Стекло". Позже представители групп "Бумбокс" и "Океан Эльзы" заявили, что не позволяли использовать свои песни.
Смотрите полное видео выступления украинских звезд на День Независимости в Киеве:
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский певец DZIDZIO (Михаил Хома) исполнил Гимн Украины в центре Киева на День Независимости. Артист выступил вместе с симфоническим оркестром на Софийской площади.