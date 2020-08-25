В "Слуге народе" высказалась о скандале из-за использования песен "Бумбокс" и "Океан Ельзи" на День Независимости .

Народный депутат от "Слуги народа" и юрист по профессии Александр Качура высказался по поводу скандала с использованием песен групп "Бумбокс" и "Океан Ельзи" во время концерта в центре Киева ко Дню Независимости.

Об этом сообщает Telegram-канал "PavlovskyNews". По словам политика, артисты исполняли песни друг друга в праздничном попурри из патриотических мотивов, а не для зарабатывания денег. Нарушения закона Качура здесь не видит.

В "Слуге народа" высказалась о скандале из-за использования песен "Бумбокс" и "Океан Ельзи" на День Независимости (фото – УНІАН)

Другого мнения известный продюсер Владимир Бебешко. Он объяснил, что использование песни без разрешения ее автора – это таки нарушение закона. Бебешко считает, если, к примеру, "Океан Эльзы" подаст в суд на Верку Сердючку, которая исполнила его песню "Там, де нас нема", то группа его выиграет.

Верка Сердючка исполнила песню "Там, де нас нема" группы "Океан Ельзи" на концерте ко Дню Независимости (фото – 112.ua)

Напомним: в День Независимости, 24 августа, на Софийской площади в Киеве украинские артисты исполнили яркое попурри из самых популярных хитов независимой Украины. Шоу Made in Ukraine объединило 42 легендарных трека, которые исполнили 18 артистов.

В попурри песню "Там, де нас нема" группы "Океан Ельзи" спела Верка Сердючка вместе с хором, а трек "Вахтерам" группы "Бумбокс" исполнил коллектив "Время и Стекло". Позже представители групп "Бумбокс" и "Океан Эльзы" заявили, что не позволяли использовать свои песни.

Смотрите полное видео выступления украинских звезд на День Независимости в Киеве:

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский певец DZIDZIO (Михаил Хома) исполнил Гимн Украины в центре Киева на День Независимости. Артист выступил вместе с симфоническим оркестром на Софийской площади.

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