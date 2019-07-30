В Скадовске завершился масштабный детский фестиваль “Чорноморські Ігри”

В воскресенье, 28 июля, завершился самый известный и самый масштабный детский фестиваль в Украине – “Чорноморські Ігри”.

В 2019 году на вокальный конкурс зарегистрировались более 600 участников, и это — рекордное количество. За призовые места боролись 46 сольных исполнителей и групп, которые прошли в полуфинал после двух отборочных туров. Об этом сообщила пресс-служба канала М1.

По результатам голосования всех членов жюри высшую награду фестиваля — Гран-при вокального конкурса — получила Валерия Фурман (15 лет, г. Кривой Рог), которая покорила профессиональное жюри своим пением и харизмой.

Пресс-служба

На протяжении всех этапов фестиваля членами жюри были: Валентин Коваль (член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания), Александр Пономарев (Народный артист Украины, певец и композитор), Алена Савинова (преподаватель вокала), Натела Чхартишвили-Зацаринная

(генеральный продюсер канала М1), Алена Мозговая (продюсер), Виталий Дроздов (генеральный директор Хит FМ), Роман Муха (продюсер канала М2), Вадим Лисица (композитор, музыкальный продюсер), Сергей Кузин (музыкант, ведущий радио Roks), а также звездные эксперты: лидер группы “Антитіла” Тарас Тополя, TARABAROVA и MONATIK.

Жюри “Чорноморських Ігор 2019” Пресс-служба

Жюри “Чорноморських Ігор 2019” Пресс-служба

Жюри “Чорноморських Ігор 2019” Пресс-служба

Зрителями фестиваля традиционно смогли стать и те, кто не был в это время в Скадовске. Во все фестивальные дни осуществлялись прямые включения и телетрансляция на канале М1, а также интернет-трансляция “Чорноморських Ігор”.

Никита Ломакин Пресс-служба

За три дня фестиваль “Чорноморські Ігри” посмотрело более 3 миллионов зрителей на самом действие присутствовали около 48 тысяч людей.

Время и Стекло Пресс-служба

Своими выступлениями детей порадовали их кумиры, большинство из которых в свое время были победителями и лауреатами “Чорноморських Ігор” — NK|Настя Каменских (Гран-при “Чорноморських Ігор 2004”), “Время и Стекло” (Надя Дорофеева — 1-ая премия “Чорноморських Ігор 2004”), The Hardkiss (Юлия Санина – лауреат “Чорноморських Ігор 1999”, Элина

Іващенко (Гран-при “Чорноморських Ігор-2018”), MONATIK, MOZGI, Александр Пономарев, ALYOSHA, “Антитіла”, TARABAROVA, Наталия Гордиенко, МЯТА, David Axelrod, Виталий Козловский, Оля Цибульская, MÉLOVIN, Michelle Andrade, NIKITA LOMAKIN, Злата Огневич.

Злата Огневич Пресс-служба

Настя Каменских Пресс-служба

Суперфинал вокального конкурса начался с фестивальной песни “Чорноморських Ігор 2019”, которую в этом году исполнили главные хитмейкеры страны — группа “Время и Стекло” вместе с “HighUp5”.

The Hardkiss Пресс-служба

“Фестиваль “Чорноморські Ігри” стал своеобразным сочетанием большого музыкального праздника и сильного вокального конкурса. Звездные гости, авторитетное жюри, специалисты, обеспечивающие проведение фестиваля, все они помогли раскрыть конкурсантам составляющие профессии артиста. И этот опыт является самым главным!” – заявил основатель фестиваля Николай Баграев.

MONATIK Пресс-служба

Раннее OBOZREVATEL писал о том, что известно о фестивале "Черноморские игры-2019".

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