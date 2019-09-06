В Швеции расстреляли адвоката известного рэпера: что известно

В столице Швеции Стокгольме в пятницу, 6 сентября, совершили вооруженное нападение на адвоката американского рэпера A$AP Rocky Энрика Олсена Лилью.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Forbes. Неизвестный произвел два выстрела – в голову и грудь. Информации о состоянии правозащитника нет.

Отмечается, что инцидент произошел утром. Лилью сам позвонил в полицию и рассказал о случившемся, после чего его забрала скорая помощь.

Энрик Олсен Лилью everipedia.org

По словам очевидцев, перед стрельбой у адвоката была стычка с неизвестным человеком. На месте стрельбы был замечен черный внедорожник, который уже подали в розыск.

Полиция задержала нескольких подозреваемых, в том числе коллегу Лилью, которой запрещено контактировать с адвокатом.

При этом, правоохранители рассказали, что рассматривают нападение как единичный эпизод, не связанный с преследованиями его из-за профессиональной деятельности.

Отметим, Лилью стал известным благодаря судебному процессу над его клиентом – американским рэпером A$AP Rocky, которого приговорили к двум годам условно после уличной драки.

A$AP Rocky BBC

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле A$AP Rocky отменил свое выступление на музыкальном фестивале Atlas Weekend в Киеве из-за пребывания в шведской тюрьме.

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