"В школе была уродом": Седокова тронула сеть признанием о детстве

Эпатажная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова растрогала поклонников трогательной историей о своем детстве.

Свои фото со школы артистка разместила на странице в социальной сети Instagram.

"В школе я была уродом. Изгоем и самой не популярной девочкой. Одной из тех, кто плачет в туалете, когда на дискотеке все танцуют парами. Сейчас смотрю на фото и понимаю, что ничего страшного же нет, милая девочка , но, наверное, сказалась бедность в которой мы жили, отсутствие шмоток , музыкальная школа и народный ансамбль в добавок ну и мама, учительница из-за которой меня все считали предательницей , словно я возвращаюсь домой и маме все рассказываю", - написала Седокова.

Артистка отметила, что школьных друзей у нее сейчас нет.

"Меня никогда не принимали ни в какие компании , не брали на тусовки. Я не курила, не пила, матом не ругалась и то и дело притаскивала бездомных собак в классы. Когда я закончила школу в выпускном платье, которое сама перешила из маминого старого, я сказала, что больше никогда не вернусь. Так что, простите меня. Школу я ненавидела, а школа ненавидела меня", - добавила певица.

"Ты большая и светлая душа", "Вот это история, Анечка, ты такая молодец", Бедность многим ломает их "школьное детство" от этого", "Сейчас ваши одноклассники точно жалеют, что не дружили с вами", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Седокова примерила новый образ, который вызвал споры в сети. Она предстала перед поклонниками с короткой стрижкой и вызывающим макияжем.

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