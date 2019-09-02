"В школе была уродом": Седокова тронула сеть признанием о детстве

Эпатажная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова растрогала поклонников трогательной историей о своем детстве.
Свои фото со школы артистка разместила на странице в социальной сети Instagram.
"В школе я была уродом. Изгоем и самой не популярной девочкой. Одной из тех, кто плачет в туалете, когда на дискотеке все танцуют парами. Сейчас смотрю на фото и понимаю, что ничего страшного же нет, милая девочка , но, наверное, сказалась бедность в которой мы жили, отсутствие шмоток , музыкальная школа и народный ансамбль в добавок ну и мама, учительница из-за которой меня все считали предательницей , словно я возвращаюсь домой и маме все рассказываю", - написала Седокова.
Артистка отметила, что школьных друзей у нее сейчас нет.
"Меня никогда не принимали ни в какие компании , не брали на тусовки. Я не курила, не пила, матом не ругалась и то и дело притаскивала бездомных собак в классы. Когда я закончила школу в выпускном платье, которое сама перешила из маминого старого, я сказала, что больше никогда не вернусь. Так что, простите меня. Школу я ненавидела, а школа ненавидела меня", - добавила певица.
В школе я была уродом. Изгоем и самой не популярной девочкой. Одной из тех, кто плачет в туалете, когда на дискотеке все танцуют парами. Если не верите , то пролистайте следующее фото в карусели ) Сейчас смотрю на фото и понимаю, что ничего страшного же нет, милая девочка , но, наверное, сказалась бедность в которой мы жили, отсутствие шмоток , музыкальная школа и народный ансамбль в добавок ну и Мама, учительница из-за которой меня все считали предательницей , словно я возвращаюсь домой и Маме все рассказываю. Из за этого я никогда и ни о чем маме не рассказывала. Ни о чем . Школьных друзей у меня нет . Как то не сложилось. Меня никогда не принимали ни в какие компании , не брали на тусовки . Я не курила, не пила , матом не ругалась и то и дело притаскивала бездомных собак в классы. Когда я закончила школу в выпускном платье , которое сама перешила из маминого старого , я сказала , что больше никогда не вернусь. Так что, простите меня. Школу я ненавидела, а Школа ненавидела меня. Хороший пост 1 сентября 😂 Но я всегда не умела врать и приспосабливаться и сейчас уже поздно начинать ) Как бы не было сложно сейчас , идти в новую школу или просто в неё возвращаться , прости помни ! У тебя есть одна знакомая , которая из самого гадкого утёнка после школы превратилась в девушку , которой каждый день говорят на улицах , что любят ! И не только на улицах )) Ты им ещё покажешь ! Я в тебя верю ❤️
"Ты большая и светлая душа", "Вот это история, Анечка, ты такая молодец", Бедность многим ломает их "школьное детство" от этого", "Сейчас ваши одноклассники точно жалеют, что не дружили с вами", - пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Седокова примерила новый образ, который вызвал споры в сети. Она предстала перед поклонниками с короткой стрижкой и вызывающим макияжем.
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