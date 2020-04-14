"В шею вставлена трубка": росСМИ сообщили тревожные новости о состоянии Бабкиной

Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.

По словам медиков, 70-летняя артистка по-прежнему находится в очень тяжелом состоянии и подключена к аппаратам жизнеобеспечения, сообщает Starhit.

Надежда Бабкина Фото: wikipedia.org

"Сознание у Надежды Георгиевны периодически проясняется, она реагирует на элементарные вопросы, выполняет команды врачей, но с персоналом общается исключительно жестами. Другой возможности просто нет, потому что со 2-го апреля она на искусственной вентиляции легких – в шею вставлена трубка, и питание осуществляется через зонд", – говорится в материале издания.

Отмечается, что прогнозы медиков относительно здоровья Бабкиной пока не утешительны – она остается тяжелой реанимационной больной. Впрочем, отрицательной динамики тоже не наблюдается – температура у артистки в норме, а объем поражения легких за последнее время не увеличился.

Надежда Бабкина Фото: teleprogramma.pro

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, сколько стоит лечения Надежды Бабкиной в частной клинике.