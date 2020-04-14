Главная Новости
14 апреля • обновлено в 17:13
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"В шею вставлена трубка": росСМИ сообщили тревожные новости о состоянии Бабкиной

1.3т
Читать материал на украинском

Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.

По словам медиков, 70-летняя артистка по-прежнему находится в очень тяжелом состоянии и подключена к аппаратам жизнеобеспечения, сообщает Starhit.

Надежда Бабкина

Надежда Бабкина

Фото: wikipedia.org

"Сознание у Надежды Георгиевны периодически проясняется, она реагирует на элементарные вопросы, выполняет команды врачей, но с персоналом общается исключительно жестами. Другой возможности просто нет, потому что со 2-го апреля она на искусственной вентиляции легких – в шею вставлена трубка, и питание осуществляется через зонд", – говорится в материале издания.

Отмечается, что прогнозы медиков относительно здоровья Бабкиной пока не утешительны – она остается тяжелой реанимационной больной. Впрочем, отрицательной динамики тоже не наблюдается – температура у артистки в норме, а объем поражения легких за последнее время не увеличился.

Надежда Бабкина

Надежда Бабкина

Фото: teleprogramma.pro

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, сколько стоит лечения Надежды Бабкиной в частной клинике.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Персона
Надежда Бабкина
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
до последнего окупанта
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Starhit-ну тогда верим.ха-ха-ха
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3372.

    Вылечились: 119. Умерли: 98.

  • В мире заболели 1,92 миллиона человек, погибли – более 119 тысяч.

  • Украинские медики создали собственные тест-системы для определения антител к COVID-19.

  • Медик сообщил, что БЦЖ защитит от коронавируса при одном условии.

  • В ВОЗ заявили, что коронавирус в 10 раз смертоноснее гриппа.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги