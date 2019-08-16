Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

В сети жестко осадили Лолиту за критику Зеленского

2.2т Читать материал на украинском

В сети возмутились заявлением российской певицы украинского происхождения Лолиты Милявской о том, что с приходом к власти в Украине Владимира Зеленского в стране ничего не поменялось.

Об этом Лолита написала в комментариях к посту Таисии Повалий, где вторая сообщила подробности скандала вокруг отмены ее концерта в Киеве. Отметим, что подписчики ответили Милявской, что "президент не должен заниматься концертной деятельностью".

В сети жестко осадили Лолиту за критику Зеленского

Лолита Милявская

Фото: spletnik.ru

Новости
"Не дают работать": у Повалий высказались о "запрете" певицы в Украине

"А президент разве должен концертную деятельность контролировать? Бред какой-то", "У президента есть дела поважнее. Подождите, все будет", "То же самое спросите у руководства своей страны, в котрой сейчас проживаете и может найдете ответ на свой вопрос. А то надежды на нашего президента у вас были — начните с себя", — заявили люди.

В сети жестко осадили Лолиту за критику Зеленского
В сети жестко осадили Лолиту за критику Зеленского
В сети жестко осадили Лолиту за критику Зеленского
В сети жестко осадили Лолиту за критику Зеленского
В сети жестко осадили Лолиту за критику Зеленского

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Лолита Милявская жестко раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского из-за Таисии Повалий. Подробности читайте здесь.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Лолита Милявская Владимир Зеленский
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
2
Смешно
3
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
а что изменилось? стрельба закончилась? неприкосновенность отменили? закон народовластия? экономический паспорт где? дороги европейские? что не так эта жирная бабка сказала?))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...