В сети жестко осадили Лолиту за критику Зеленского

В сети возмутились заявлением российской певицы украинского происхождения Лолиты Милявской о том, что с приходом к власти в Украине Владимира Зеленского в стране ничего не поменялось.

Об этом Лолита написала в комментариях к посту Таисии Повалий, где вторая сообщила подробности скандала вокруг отмены ее концерта в Киеве. Отметим, что подписчики ответили Милявской, что "президент не должен заниматься концертной деятельностью".

Лолита Милявская Фото: spletnik.ru

"А президент разве должен концертную деятельность контролировать? Бред какой-то", "У президента есть дела поважнее. Подождите, все будет", "То же самое спросите у руководства своей страны, в котрой сейчас проживаете и может найдете ответ на свой вопрос. А то надежды на нашего президента у вас были — начните с себя", — заявили люди.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Лолита Милявская жестко раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского из-за Таисии Повалий. Подробности читайте здесь.

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