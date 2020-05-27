В сети заподозрили, что "Холостяк" Макс Михайлюк и Даша Ульянова расстались

22 мая состоялся финал романтического шоу "Холостяк-10", в результате которого стало известно – главный герой Макс Михайлюк выбрал Дашу Ульянову. Но не успели зрители порадоваться за пару, как в сети появилась информация о том, что они расстались.

Так, по словам некоторых зрителей, Михайлюк уже успел даже найти новую девушку. Ею якобы является модель и героиня сериалити "Киев днем и ночью" Полина Ковалевская. Они также отметили, что девушку и звездного пилота неоднократно видели вместе в Киеве. Об этом сообщается на YouTube-странице пользователя Виктории Сироклин (видео смотрите ниже).

Холостяк Макс Михайлюк выбрал Дашу

"Ко мне дошла информация, что Максим и Даша уже не вместе. Более того, Михайлюк встречается с другой девушкой. Ее зовут Полина Ковалевская, она ранее снималась в сериале "Киев днем и ночью". Наш Холостяк подписан на нее в Istagram, и она на него тоже. Когда начался финальный выпуск шоу, девушка запостила у себя на странице информацию о том, что она уже знает, кто будет победительницей. Также мне писали, что их видели вместе в центре города и возле дома Полины. Это мне рассказали многие зрители и соседка Ковалевской", – заявила девушка.

Максу Михайлюку приписывают новый роман

К слову, в комментариях к видео многие пользователи уличили Михайлюка в обмане. И отметили, что у них больше нет желания смотреть проект.

Макс Михайлюк и Даша Ульянова Фото: instagram/dasha_ulyanova__

"И это он честный и ищет любовь? Бабник, обманщик! Не буду больше смотреть это шоу "Холостяк", "Там все по сценарию", "Макс теряет мое уважение. Хороший парень, но бабник", "Даже в Instagram, Даша и Макс не подписаны друг на друга, а Полина с Максом подписаны. Странно", "Макс никак не нагуляется", – написали люди.

Ранее OBOZREVATEL сделал подборку из откровенных фото победительницы "Холостяка-10" Даши Ульяновой, которыми она в последнее время делилась на своей странице в Instagram.