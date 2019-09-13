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13 сентября • обновлено в 12:24
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В сети выразили недовольство результатом "Мисс Украина-2019"

4.1т Читать материал на украинском

В четверг, 12 сентября, в Киеве состоялось финальное шоу национального конкурса красоты "Мисс Украина-2019". Победительницей стала 24-летняя Маргарита Паша. Пользователи сети выразили свое недовольство результатом конкурса.

Снимки победительницы разместили в официальном Instagram-аккаунте конкурса.

В сети выразили недовольство результатом "Мисс Украина-2019"
Новости
Названа "Мисс Украина-2019": фото красавицы

"Столько достойных девушек было на победу, а выбрали самую страшную", "Позор", "Первое место, конечно, никак по-честному не могло быть у этой девушки. Настолько ярко это все видно", "Кому это так захотелось позорить страну? Понятно, своя, ну как не быть в победительницах? Пусть между собой играют, делят места, но зачем же позор на международном уровне?" — пишут в сети.

В сети выразили недовольство результатом "Мисс Украина-2019"
В сети выразили недовольство результатом "Мисс Украина-2019"
В сети выразили недовольство результатом "Мисс Украина-2019"
В сети выразили недовольство результатом "Мисс Украина-2019"
В сети выразили недовольство результатом "Мисс Украина-2019"
В сети выразили недовольство результатом "Мисс Украина-2019"
В сети выразили недовольство результатом "Мисс Украина-2019"

Напомним, что ранее OBOZREVATEL публиковал фото участниц конкурса "Мисс Украина-2019". На них можно увидеть всех 24-х претенденток.

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Персона
Маргарита Паша
Место
Украина
Тег
Мисс Украина
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Три куклы, раскрашенные под западных звезд! Ничего национального! А вообще страшненькие девки.
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