В сети вспомнили скандальный постер со Сталиным и Рузвельтом

В просторах сети вспомнили рекламный постер джинсов от скандального итальянского бренда Diesel, для которого был использован снимок лидеров "Большой тройки".

На нем советский диктатор Иосиф Сталин, 32-й президент США Франклин Рузвельт и премьер Великобритании времен Второй мировой войны Уинстон Черчилль предстают в окружении длинноногих девушек. Снимок опубликован в Twitter "Исторические Фото".

"Лидеры "Большой тройки" – Черчилль, Рузвельт и Сталин – в рекламе джинсов Diesel. 1997 г." – коротко подписали его в сети.

Отметим, что для рекламы бренд Diesel использовал фото со встречи политиков на Ялтинской конференции глав государств-союзников по антигитлеровской коалиции (США, Великобритании и СССР), которая состоялась в феврале 1945 года.

Некоторые пользователи заявили, что у рекламщиков "нет ничего святого и уважения" к этим личностям. Другие лишь поинтересовались, сработала ли такая реклама.

"Ничего святого. Никакого преклонения перед миропорядком – многополярным миром", "Обратите внимание… шлюха на коленях американского президента", Ну сейчас начнется... Сталинисты соплями, слезами и слюнями зальют...", "Реклама сработала?", "Diesel обанкротился только в 2019", – прокомментировали подписчики.

Справка: Diesel – итальянская дизайнерская компания, а также торговая марка модной одежды и аксессуаров деним-направления. Она принадлежит основателю Ренцо Россо, находится в городке Мольвене на севере Италии. Бренд сохраняет репутацию одного из самых культовых, непредсказуемых и скандальных на мировом рынке.

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