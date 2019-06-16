ГлавнаяНовости
МоваЯзык
СпортLady

/Люди

В сети вспомнили "пророчество" Лолиты и Цекало про Крым: певица отреагировала

12.1тЧитать материал на украинском

Украинская блогер Татьяна Микитенко припомнила одиозной певице Лолите Милявской слова двадцатилетней давности об аннексии Крыма, на что та попыталась отшутиться.

Как сообщает "КП", в 1999 году артистка вместе с бывшим супругом Александром Цекало на "Голубом огоньке" разыгрывали сценку о будущем россиян, когда выдвинули идею о разделе Украины (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Украина отдаст Крым и еще будет упрашивать, чтобы забрали Карпаты", – сказал тогда Цекало.

Лолита Милявская

Лолита Милявская

Фото: goodhouse.ru

Об этом ролике на фестивале "Днепровский пост" вспомнила Микитенко. Она отметила, что Россия уже тогда планировала рано или поздно распилить Украину. Узнав о словах украинского блогера, Лолита попыталась перевести стрелки на свою внешность 20 лет назад и попросила считать дуэт с Цекало – потомками Нострадамуса.

Новости
Лолита показала в сети полуобнаженную грудь: горячее видео

"С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт "Академия" потомками Нострадамуса! Очень смешная шутка! А вообще смотрю ролик и думаю – какая же я была красотка", – ответила она.

Напомним, в апреле 2017 года Лолиту, направлявшуюся в Украину, высадили из поезда на пограничном контроле и заставили возвращаться в Москву. По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины, Лолите запретили въезд в страну на три года. Решение связано с посещением артисткой Керчи в 2015 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лолита назвала Крым частью Украины, осудив любую войну. Она отметила, что не участвует в политических играх и по натуре является пацифистом. После этого признания певица стала жертвой жесткого обмана.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персоны
ЛолитаЛолита МилявскаяАлександр Цекало
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
41
5
Смешно
3
Интересно
3
Печально
11
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чорный Сашко
Чорный Сашко
"вспомнила Микитенко. Она отметила, что Россия уже тогда планировала рано или поздно распилить Украину." Ога, ты ещё Симпсонов пересмотри, там столько пророческих совпадений)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel