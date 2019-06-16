В сети вспомнили "пророчество" Лолиты и Цекало про Крым: певица отреагировала

Украинская блогер Татьяна Микитенко припомнила одиозной певице Лолите Милявской слова двадцатилетней давности об аннексии Крыма, на что та попыталась отшутиться.

Как сообщает "КП", в 1999 году артистка вместе с бывшим супругом Александром Цекало на "Голубом огоньке" разыгрывали сценку о будущем россиян, когда выдвинули идею о разделе Украины (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Украина отдаст Крым и еще будет упрашивать, чтобы забрали Карпаты", – сказал тогда Цекало.

Лолита Милявская Фото: goodhouse.ru

Об этом ролике на фестивале "Днепровский пост" вспомнила Микитенко. Она отметила, что Россия уже тогда планировала рано или поздно распилить Украину. Узнав о словах украинского блогера, Лолита попыталась перевести стрелки на свою внешность 20 лет назад и попросила считать дуэт с Цекало – потомками Нострадамуса.

"С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт "Академия" потомками Нострадамуса! Очень смешная шутка! А вообще смотрю ролик и думаю – какая же я была красотка", – ответила она.

Напомним, в апреле 2017 года Лолиту, направлявшуюся в Украину, высадили из поезда на пограничном контроле и заставили возвращаться в Москву. По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины, Лолите запретили въезд в страну на три года. Решение связано с посещением артисткой Керчи в 2015 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лолита назвала Крым частью Украины, осудив любую войну. Она отметила, что не участвует в политических играх и по натуре является пацифистом. После этого признания певица стала жертвой жесткого обмана.

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