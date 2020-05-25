В сети всплыло видео Пригожина с длинными волосами: как выглядел продюсер

Российский продюсер Максим Фадеев поделился архивным видео с продюсером Иосифом Пригожиным, на котором тот снят с длинными волосами.

Соответствующий ролик появился на личной странице Фадеева в Instagram.

Иосиф Пригожин vm.ru

Так, на видео Пригожин снят еще в молодости, на заре своей сольной карьеры.

"Кто узнал этого артиста? Я в шоке", – подписал публикацию Фадеев.

Примечательно, что и сам Пригожин отреагировал на архивный ролик:

"Я сам в шоке".

Несмотря на то, что видео вызвало ажиотаж в сети, большинство пользователей практически сразу узнали Пригожина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Шнуров прокомментировал жалобы продюсера Иосифа Пригожина на тяжелую жизнь артистов во время карантина.