В сети всплыло видео Пригожина с длинными волосами: как выглядел продюсер

Российский продюсер Максим Фадеев поделился архивным видео с продюсером Иосифом Пригожиным, на котором тот снят с длинными волосами.
Соответствующий ролик появился на личной странице Фадеева в Instagram.
Иосиф Пригожин
vm.ru
Так, на видео Пригожин снят еще в молодости, на заре своей сольной карьеры.
"Кто узнал этого артиста? Я в шоке", – подписал публикацию Фадеев.
Примечательно, что и сам Пригожин отреагировал на архивный ролик:
"Я сам в шоке".
Несмотря на то, что видео вызвало ажиотаж в сети, большинство пользователей практически сразу узнали Пригожина.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Шнуров прокомментировал жалобы продюсера Иосифа Пригожина на тяжелую жизнь артистов во время карантина.
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