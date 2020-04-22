В сети всплыло редкое фото Кайли Дженнер без макияжа и фотошопа: как выглядит

Анна Михно Люди 09:15, 22.04.2020

Папарацци удалось сфотографировать американскую модель и самую молодую миллиардершу в мире Кайли Дженнер без макияжа и роскошной укладки.

Снимок опубликовало издание E!News.

Кайли Дженнер
Instagram @kyliejenner

Так, 22-летняя знаменитость попала в объектив папарацци на днях в Беверли-Хиллз. На фото Дженнер позирует в свитшоте, без мейк-апа и пышных локонов.

Кайли Дженнер без макияжа
eonline.com

Примечательно, что поклонникам удается крайне редко увидеть Кайли без косметики на лице – в своем Instagram звезда всегда публикует кадры с ярким макияжем, а также фильтрами.

Кайли Дженнер
Instagram @kyliejenner
Кайли Дженнер
Instagram @kyliejenner
Кайли Дженнер
Instagram @kyliejenner

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кайли Дженнер похвасталась соблазнительными формами в крохотном купальнике. На фотографиях звезда позирует в сексуальном коричневом купальнике с эффектными золотыми цепями.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

"Украинское изменилось на "какая разница": у Порошенко напомнили о "достижениях" Зеленского за год президентства

Владимир Александрович! Время видеороликов и флэшмобов закончилось!

Зеленский стал плохой пародией на президента

"С РФ можно договариваться": "слуга" заявил, что Зеленский "сшивает" Украину

Ким Чен Ын умер сегодня утром? Сеть всполошила новость