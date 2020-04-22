В сети всплыло редкое фото Кайли Дженнер без макияжа и фотошопа: как выглядит

Папарацци удалось сфотографировать американскую модель и самую молодую миллиардершу в мире Кайли Дженнер без макияжа и роскошной укладки.

Снимок опубликовало издание E!News.

Кайли Дженнер Instagram @kyliejenner

Так, 22-летняя знаменитость попала в объектив папарацци на днях в Беверли-Хиллз. На фото Дженнер позирует в свитшоте, без мейк-апа и пышных локонов.

Кайли Дженнер без макияжа eonline.com

Примечательно, что поклонникам удается крайне редко увидеть Кайли без косметики на лице – в своем Instagram звезда всегда публикует кадры с ярким макияжем, а также фильтрами.

Кайли Дженнер Instagram @kyliejenner

Кайли Дженнер Instagram @kyliejenner

Кайли Дженнер Instagram @kyliejenner

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кайли Дженнер похвасталась соблазнительными формами в крохотном купальнике. На фотографиях звезда позирует в сексуальном коричневом купальнике с эффектными золотыми цепями.