В сети всплыло любопытное видео с молодым любовником Лорак

В сети показали интересное видео с любовником украинской певицы Ани Лорак, 26-летнимЕгором Глебом, с которым артистка начала встречаться спустя полгода после развода с супругом Муратом Налчаджиоглу.

Так, на ролике показаны кадры из концерта Лорак. Пока певица выступала на сцене, ее бойфренд пристально наблюдал за ней из закулисья. Видео обнародовал Telegram-канал "Только никому" (чтобы посмотреть, просколльте до конца новости).

"Малышка под присмотром. Ани Лорак и ее главный фанат – Егор Глеб смотрит концерт из-за кулис", – написали на канале.

Ани Лорак Instagram @anilorak

Видео изначально было опубликовано в InstaStories. О том, кто является первоисточником ролика и когда именно он был снят, не сообщается.

Напомним, слухи о романе Ани Лорак с украинцем Егором Глебом начали распространяться еще в начале лета 2019 года. Пару неоднократно видели вместе во время концертов и светских мероприятий. В июне Лорак подтвердила факт отношений с Егором. О том, кто такой Егор Глеб, читайте по ссылке.

Егор Глеб на концерте Лорак Telegram-канал "Только никому"

До этого многие фанаты считали, что артистка встречается с российским певцом Сергеем Лазаревым, о чем якобы свидетельствовало их постоянное совместное появление на людях.

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