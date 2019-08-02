В сети всплыло любопытное видео с молодым любовником Лорак

В сети показали интересное видео с любовником украинской певицы Ани Лорак, 26-летнимЕгором Глебом, с которым артистка начала встречаться спустя полгода после развода с супругом Муратом Налчаджиоглу.
Так, на ролике показаны кадры из концерта Лорак. Пока певица выступала на сцене, ее бойфренд пристально наблюдал за ней из закулисья. Видео обнародовал Telegram-канал "Только никому" (чтобы посмотреть, просколльте до конца новости).
"Малышка под присмотром. Ани Лорак и ее главный фанат – Егор Глеб смотрит концерт из-за кулис", – написали на канале.
Ани Лорак
Instagram @anilorak
Видео изначально было опубликовано в InstaStories. О том, кто является первоисточником ролика и когда именно он был снят, не сообщается.
Напомним, слухи о романе Ани Лорак с украинцем Егором Глебом начали распространяться еще в начале лета 2019 года. Пару неоднократно видели вместе во время концертов и светских мероприятий. В июне Лорак подтвердила факт отношений с Егором. О том, кто такой Егор Глеб, читайте по ссылке.
Егор Глеб на концерте Лорак
Telegram-канал "Только никому"
До этого многие фанаты считали, что артистка встречается с российским певцом Сергеем Лазаревым, о чем якобы свидетельствовало их постоянное совместное появление на людях.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Ани Лорак рассталась с супругом Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила почти 10 лет в браке.
Причиной разрыва отношений стала измена Мурата, которая попала на видео с молодой моделью Яной Беляевой.
Информация о том, что певица решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
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