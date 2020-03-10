В сети всплыло фото МакSим после болезни: как выглядит сейчас певица

В сети появилось свежее фото российской певицы МакSим (Марины Максимовой), которая в феврале этого года сообщила об уходе со сцены на неопределенное время из-за проблем со здоровьем.

Так, снимок опубликовала на своей странице в Instagram помощница артистки Маргарита Соколова.

МакSим womanel.com

Фотография была сделана в доме певицы. В кадре МакSим зажигает свечи на именинном торте старшей дочки Саши – 8 марта девочке исполнилось 11 лет.

"Передаю от Марины поздравления для всех! Сегодня был чудесный день! Насыщенный, радостный и яркий! Сфоткала для вас украдкой", – подписала фото женщина.

Кроме того, помощница поспешила успокоить поклонников, сообщив, что МакSим в порядке:

"Опять возросло количество звонков от СМИ. Все хорошо. Это просто перерыв для восстановления сил. Это отрыв от круговорота событий и работы. Погружение в теплую домашнюю атмосферу и релакс. Нельзя, чтобы жизнь проходила мимо. Иногда нужно ей и наслаждаться".

МакSим КП

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, у МакSим ухудшилось состояние здоровья после аварии в апреле 2019 года. Сначала певица долго восстанавливалась после полученных травм, а потом все же вернулась на сцену. Однако вскоре сообщила, что прекращает концертную деятельность на неопределенный срок, после чего легла в одну из московских клиник.

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