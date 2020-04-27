В сети всплыло фото абсолютно голого Цекало

Молодая художница и актриса Дарина Эрвин показала пикантный снимок своего супруга, шоумена Александра Цекало.

Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram. На нем 59-летний Цекало позировал полностью голым рядом с одной из картин Эрвин.

Александр Цекало ФОТО TV3.RU

Голый Александр Цекало Фото: Фото: instagram/darina.ervin

Напомним, что Александр Цекало и его возлюбленная Дарина Эрвин живут в США. Пара отправилась туда сразу после свадьбы. Дарина стала четвертой женой шоумена. О романе этой пары публика узнала чуть более года назад. Тогда выяснилось, что Цекало развелся с предыдущей избранницей – сестрой Веры Брежневой – Викторией.

Дарина Эрвин и Александр Цекало Фото: starhit.ru

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Цекало застали в лифте с полуголой молодой женой.

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