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27 апреля • обновлено в 12:02
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В сети всплыло фото абсолютно голого Цекало

3.5т
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Молодая художница и актриса Дарина Эрвин показала пикантный снимок своего супруга, шоумена Александра Цекало.

Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram. На нем 59-летний Цекало позировал полностью голым рядом с одной из картин Эрвин.

Александр Цекало

Александр Цекало

ФОТО TV3.RU

Голый Александр Цекало

Голый Александр Цекало

Фото: Фото: instagram/darina.ervin

Напомним, что Александр Цекало и его возлюбленная Дарина Эрвин живут в США. Пара отправилась туда сразу после свадьбы. Дарина стала четвертой женой шоумена. О романе этой пары публика узнала чуть более года назад. Тогда выяснилось, что Цекало развелся с предыдущей избранницей – сестрой Веры Брежневой – Викторией.

Дарина Эрвин и Александр Цекало

Дарина Эрвин и Александр Цекало

Фото: starhit.ru

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Цекало застали в лифте с полуголой молодой женой.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Персона
Александр Цекало
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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