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В сети всплыли голые фото самой дорогой пышнотелой модели

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Пользователи соцсетей отыскали архивную фотосессию американской супермодели Эшли Грэм, одной из самых высокооплачиваемых манекенщиц формата plus-sizе.

В 2017 году модель обнаженной позировала для Vmagazine, однако на тот момент фотосессия не получила широкой огласки.

В сети всплыли голые фото самой дорогой пышнотелой модели

Пышнотелая знаменитость предстала перед объективом камер нагишом. На некоторых черно-белых кадрах Грэм позирует в полупрозрачном белье.

В сети всплыли голые фото самой дорогой пышнотелой модели
В сети всплыли голые фото самой дорогой пышнотелой модели
В сети всплыли голые фото самой дорогой пышнотелой модели

Недавно Эшли Грэм исполнился 31 год. На сегодняшний день она наиболее известна как полная модель, которая одной из первых украсила обложки культовых глянцев вроде Elle Quebec, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour, Elle UK и других.

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В 2016 году она стала первой plus-size-моделью, появившейся на обложке спортивного издания Sports Illustrated Swimsuit Issue. Горячие фотографии красотки смотрите по ссылке.

В сети всплыли голые фото самой дорогой пышнотелой модели
В сети всплыли голые фото самой дорогой пышнотелой модели
В сети всплыли голые фото самой дорогой пышнотелой модели
В сети всплыли голые фото самой дорогой пышнотелой модели
В сети всплыли голые фото самой дорогой пышнотелой модели

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пышнотелая супермодель Эшли Грэм покорила фанатов смелым роликом, на котором позирует вместе со своей матерью. Во время отпуска женщины сняли провокационное видео, где мать и дочка вульгарно танцуют друг с дружкой.

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Персона
Эшли Грэм
Место
США
Тег
модель
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