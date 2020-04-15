В сети всплыли фото Лободы без макияжа и фотошопа: как выглядит

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас живет и работает в Москве, показала, как выглядит без косметики и фотошопа.

Так, естественную красоту знаменитость продемонстрировала во время прямого эфира в Instagram с телеведущей Лесей Никитюк.

Светлана Лобода Instagram @lobodaofficial

В частности, в кадре Лобода появилась в домашнем белом махровом халате и с собраными волосами.

Светлана Лобода и Леся Никитюк в прямом эфире Instagram @lobodaofficial

Кроме того, в своих Instagram-stories артистка также поделилась несколькими снимками, на которых показала себя в домашней обстановке и без макияжа. К примеру, на одном из фото Светлана позирует со своей старшей дочкой Евой.

Светлана Лобода с дочерью Instagram @lobodaofficial

На другой фотографии Лобода сфотографировала себе в зеркале.

Светлана Лобода Instagram @lobodaofficial

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Светлана Лобода призналась, что планирует родить еще одного ребенка.

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