В сети всплыли фото Лободы без макияжа и фотошопа: как выглядит

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас живет и работает в Москве, показала, как выглядит без косметики и фотошопа.
Так, естественную красоту знаменитость продемонстрировала во время прямого эфира в Instagram с телеведущей Лесей Никитюк.
Светлана Лобода
Instagram @lobodaofficial
В частности, в кадре Лобода появилась в домашнем белом махровом халате и с собраными волосами.
Светлана Лобода и Леся Никитюк в прямом эфире
Instagram @lobodaofficial
Кроме того, в своих Instagram-stories артистка также поделилась несколькими снимками, на которых показала себя в домашней обстановке и без макияжа. К примеру, на одном из фото Светлана позирует со своей старшей дочкой Евой.
Светлана Лобода с дочерью
Instagram @lobodaofficial
На другой фотографии Лобода сфотографировала себе в зеркале.
Светлана Лобода
Instagram @lobodaofficial
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Светлана Лобода призналась, что планирует родить еще одного ребенка.
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