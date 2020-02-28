В сети всплыли фото 50-летней Лопес без макияжа и фотошопа: как выглядит

В сети появились снимки 50-летней певицы Дженнифер Лопес без ретуши, на которых она сфотографирована без макияжа, роскошных локонов и в спортивной одежде.

Фото были опубликованы в соцсети Instagram.

Дженнифер Лопес Getty

Так, фотографии были сделаны папарацци во время прогулки Лопес улицами Майами. Для выхода знаменитость выбрала лосины и короткий черный топ. Наряд подчеркнул фигуру звезды.

Кроме того, на фото Дженнифер была без макияжа и привычной шикарной укладки. Вместо этого, певица продемонстрировала свои вьющиеся от природы волосы, а отсутствие мейк-апа скрыла за солнцезащитными очками.

Дженнифер Лопес Instagram @ery.jlover

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Дженнифер Лопес выступила на Hard-Rock stadium в Майами, где исполнила зажигательный трюк. Артистка на коленях проскользила по сцене в направлении камеры, при этом широко раздвигая ноги. Таким образом, Джей Ло на скорости продемонстрировала зрителям внутреннюю часть своих бедер крупным планом.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!