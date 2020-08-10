В сети всплыли архивные фото молодого Лукашенко еще до президентства

Анна Паскевич Люди 10:04, 10.08.2020

В сети показали, как Александр Лукашенко выглядел в молодости, еще до того, как стать президентом Беларуси.

Архивные фото, которые были опубликованы сразу в нескольких аккаунтах Twitter, относятся к периоду 80-90-х годов.

При этом на одном из снимков молодого Лукашенко сравнили с популярным французским актером Марлоном Брандо.

Александр Лукашенко (слева) и Марлон Брандо (справа)
@KapitanKenguru / Twitter
Александр Лукашенко в молодости, 80-е годы
Twitter
Александр Лукашенко в 80-х годах
Twitter
Александр Лукашенко во время своей предвыборной кампании, 90-е годы
@HistoryFoto / Twitter

Как известно, президентом Беларуси Александр Лукашенко является с 20 июля 1994 года, в должности главы государства он находится самое продолжительное время среди всех действующих глав государств Европы (кроме монархов) и постсоветского пространства – 26 лет.

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