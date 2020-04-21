В сети всплыла личная переписка принца Гарри и Маркл с ее отцом

Адвокаты герцогов Сассекских предоставили суду личную переписку принца Гарри и Меган Маркл с ее отцом Томасом, которая состоялась за несколько дней до свадьбы пары.

Так, письма обнародовало издание TMZ.

Меган Маркл и принц Гарри insider.com

В частности, сообщается, что сначала связаться с Томасом пытался Гарри:

"Том, это Гарри. Я сейчас вам позвоню. Пожалуйста, возьмите трубку, спасибо".

После того, как отец Меган не ответил на письмо, принц написал еще одно:

"Том, снова Гарри! Очень нужно с вами поговорить. Вам не нужно извиняться, мы понимаем обстоятельства, но огласка только усугубит ситуацию. Если вы любите Мег и хотите все исправить, прошу, позвоните мне. Потому что есть два других варианта, которые не включают в себя ваше общение с прессой, ставшей инициатором этой ситуации. Пожалуйста, позвоните мне, чтобы я смог все объяснить. Мы с Мег не злимся, нам просто нужно с вами поговорить. Спасибо. Поверьте, беседы с прессой обернутся проблемами. Только мы можем вам помочь, что мы и пытались сделать с первого дня".

Томас Маркл BBC

Кроме того, в документах было прикреплено еще одно письмо Меган, которое она отправила отцу за четыре дня до своей свадьбы:

"Я пыталась связаться с тобой все выходные, но ты не отвечаешь на сообщения и не берешь трубку... Я очень беспокоюсь о твоем здоровье и твоей безопасности, я сделала все, чтобы тебя защитить, но не знаю, что еще предпринять, если ты не отвечаешь. Тебе нужна помощь? Нужно ли нам еще раз отправить к тебе охрану? Мне очень грустно слышать, что ты в больнице, но мне так нужно с тобой связаться... В какой больнице ты находишься?"

Также сообщается, что в 4:57 в день свадьбы Меган пропустила звонок от отца, однако после этого он не писал и не звонил. На свадьбу он также не пришел и не отвел ее к алтарю.

Меган Маркл и принц Гарри pagesix.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Меган Маркл и принц Гарри купили роскошный дом в Малибу, Калифорния, который принадлежал американскому актеру и режиссеру Мэлу Гибсону.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!