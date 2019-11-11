В сети всплыла еще одна жесткая пародия Галкина на Путина: видео

В сети всплыло архивное видео, где комик и шоумен Максим Галкин жестко высмеял президента РФ Владимира Путина и выборы в России.

Так, в 2018 году он представил своим поклонникам миниатюру, в которой Путин пришел на программу "Давай поженимся". Ролик опубликован на Youtube.

Так, в своем ролике комик сначала изобразил то, как за Путина борются сами ведущие шоу, а потом они предлагают ему всего одну кандидатку в жены - канцлера Германии Ангелу Меркель.

В результате Путин не выбрал Меркель, заявив, что его единственная женщина - это Россия.

Отметим, что недавно на выступлении в Новосибирске комик жестко высмеял цензуру на Российском телевидении, а также Путина и Жириновского. По его словам раньше на российских телеканалах было больше политического юмора, однако сегодня "не все можно говорить".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российской примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин пошутил о смерти "короля" эстрады Филиппа Киркорова. На своей странице в Instagram он опубликовал видео, в котором похвастался подарком Киркорова – брендовым пальто. И заявил, что это все, что осталось от певца.

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