В сети впервые показали, как выглядит тюремная камера Ефремова. Фото

В сети показали, как выглядит камера российского актера Михаила Ефремова, которого приговорили к 7,5 годам за смертельное ДТП в Москве.

Так, артист в настоящее время находится в белгородском СИЗО №3, где он пробудет еще несколько недель из-за карантина. Затем его доставят в колонию для дальнейшего отбывания срока. В изоляторе Ефремова поместили в обычную камеру, а не "VIP-комнату", как писали некоторые СМИ. Снимки помещения показало издание "МК".

Камера, в которой находится Михаил Ефремов, рассчитана на двоих людей, однако проживает он в ней в одиночку. По словам начальника УФСИН России по Белгородской области, полковника Игорь Видашева, артист сам попросил не подселять никого к нему. Он подчеркнул, что хочет побыть один, поспать, отдохнуть без лишнего шума.

Камера, в которой сейчас отбывает наказание Ефремов. МК

Камера Ефремова в СИЗО. МК

"В московском СИЗО он все время был с двумя-тремя сокамерниками, видимо, устал от разговоров с ними. Ефремов много и быстро читает. Книга максимум на два дня, а потом новую берет. Телевизор в камере есть, он его смотрит регулярно", – рассказал Видашев.

Он добавил, что никаких других привилегий у Ефремова нет, он пребывает в СИЗО в таких же условиях, как и другие заключенные. После прибытия в колонию, известному актеру актеру будет разрешено посещать библиотеку, выписывать газеты и журналы, заниматься спортом и ходить в местную православную церковь. Он также сможет получать посылки в большем объеме, нежели во время пребывания в изоляторе.

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