В сети возник скандал из-за помощницы архиепископа Москвы: ее внешность вызвала споры

Пользователи сети раскритиковали внешность пресс-секретаря скандального российского архиепископа Амвросия (Ермакова) Марианны Заборовской.

Девушка, несмотря на то, что является помощницей священника, который также занимает должности ректора Сретенской духовной семинарии и наместника Московского Сретенского монастыря, делится в социальных сетях провокационными снимками. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как выглядит Марианна Заборовская.

Instagram Марианны Заборовской

Так, недавно Заборовская показала фотографию, на которой была изображена среди огромных букетов цветов в мини-платье, демонстрируя длинные, подтянутые ноги.

"Это пресс-секретарь архиепископа Амвросия (Ермакова), ректора Сретенской духовной семинарии, Марианна Заборовская. А не то, что вы подумали", – написали пользователи Twitter.

Twitter

Twitter

Другие же, в свою очередь добавили, что девушка внешне напоминает "эскорт политиков или бизнесменов".

"Ноги, кот и цветы – все самое лучшее что может показать эта дама. Жалко, по настоящему. Вот Амвросий отжигает, тоже хочу быть таким священником!" – добавили другие.

Twitter

Twitter

Twitter

joyreactor.cc

joyreactor.cc

Как выглядит Марианна Заборовская сейчас:

Instagram Марианны Заборовской

Instagram Марианны Заборовской

Instagram Марианны Заборовской

Instagram Марианны Заборовской

Instagram Марианны Заборовской

Instagram Марианны Заборовской

Instagram Марианны Заборовской

Instagram Марианны Заборовской

Instagram Марианны Заборовской

Instagram Марианны Заборовской

Instagram Марианны Заборовской

Как сообщал OBOZREVATEL: