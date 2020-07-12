В сети возник скандал из-за помощницы архиепископа Москвы: ее внешность вызвала споры
Пользователи сети раскритиковали внешность пресс-секретаря скандального российского архиепископа Амвросия (Ермакова) Марианны Заборовской.
Девушка, несмотря на то, что является помощницей священника, который также занимает должности ректора Сретенской духовной семинарии и наместника Московского Сретенского монастыря, делится в социальных сетях провокационными снимками. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как выглядит Марианна Заборовская.
Так, недавно Заборовская показала фотографию, на которой была изображена среди огромных букетов цветов в мини-платье, демонстрируя длинные, подтянутые ноги.
"Это пресс-секретарь архиепископа Амвросия (Ермакова), ректора Сретенской духовной семинарии, Марианна Заборовская. А не то, что вы подумали", – написали пользователи Twitter.
Другие же, в свою очередь добавили, что девушка внешне напоминает "эскорт политиков или бизнесменов".
"Ноги, кот и цветы – все самое лучшее что может показать эта дама. Жалко, по настоящему. Вот Амвросий отжигает, тоже хочу быть таким священником!" – добавили другие.
Как выглядит Марианна Заборовская сейчас:
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее покойный российский священник со скандальной репутацией, протоиерей Всеволод Чаплин назвал суррогатное материнство грехом, который даже хуже проституции.
А глава патриаршей комиссии по вопросам семьи РПЦ, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девушкам не нужно ходить в школу, потому что это бесполезно.
По его словам, важнее научить девочку выполнять домашние работы и ухаживать за детьми, а не писать и читать.
Позже глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявил, что в России необходимо законодательно запретить суррогатное материнство. По его мнению, это – "уродливое явление".