Пользователи сети раскритиковали внешность пресс-секретаря скандального российского архиепископа Амвросия (Ермакова) Марианны Заборовской.

Девушка, несмотря на то, что является помощницей священника, который также занимает должности ректора Сретенской духовной семинарии и наместника Московского Сретенского монастыря, делится в социальных сетях провокационными снимками. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как выглядит Марианна Заборовская.

В сети возник скандал из-за помощницы архиепископа Москвы: ее внешность вызвала споры Instagram Марианны Заборовской

Так, недавно Заборовская показала фотографию, на которой была изображена среди огромных букетов цветов в мини-платье, демонстрируя длинные, подтянутые ноги.

"Это пресс-секретарь архиепископа Амвросия (Ермакова), ректора Сретенской духовной семинарии, Марианна Заборовская. А не то, что вы подумали", – написали пользователи Twitter.

В сети возник скандал из-за помощницы архиепископа Москвы: ее внешность вызвала споры Twitter

В сети возник скандал из-за помощницы архиепископа Москвы: ее внешность вызвала споры Twitter

Другие же, в свою очередь добавили, что девушка внешне напоминает "эскорт политиков или бизнесменов".

"Ноги, кот и цветы – все самое лучшее что может показать эта дама. Жалко, по настоящему. Вот Амвросий отжигает, тоже хочу быть таким священником!" – добавили другие.

В сети возник скандал из-за помощницы архиепископа Москвы: ее внешность вызвала споры Twitter

В сети возник скандал из-за помощницы архиепископа Москвы: ее внешность вызвала споры Twitter

В сети возник скандал из-за помощницы архиепископа Москвы: ее внешность вызвала споры Twitter

В сети возник скандал из-за помощницы архиепископа Москвы: ее внешность вызвала споры joyreactor.cc

В сети возник скандал из-за помощницы архиепископа Москвы: ее внешность вызвала споры joyreactor.cc

Как выглядит Марианна Заборовская сейчас:

В сети возник скандал из-за помощницы архиепископа Москвы: ее внешность вызвала споры Instagram Марианны Заборовской

В сети возник скандал из-за помощницы архиепископа Москвы: ее внешность вызвала споры Instagram Марианны Заборовской

В сети возник скандал из-за помощницы архиепископа Москвы: ее внешность вызвала споры Instagram Марианны Заборовской

В сети возник скандал из-за помощницы архиепископа Москвы: ее внешность вызвала споры Instagram Марианны Заборовской

В сети возник скандал из-за помощницы архиепископа Москвы: ее внешность вызвала споры Instagram Марианны Заборовской

В сети возник скандал из-за помощницы архиепископа Москвы: ее внешность вызвала споры Instagram Марианны Заборовской

В сети возник скандал из-за помощницы архиепископа Москвы: ее внешность вызвала споры Instagram Марианны Заборовской

В сети возник скандал из-за помощницы архиепископа Москвы: ее внешность вызвала споры Instagram Марианны Заборовской

В сети возник скандал из-за помощницы архиепископа Москвы: ее внешность вызвала споры Instagram Марианны Заборовской

В сети возник скандал из-за помощницы архиепископа Москвы: ее внешность вызвала споры Instagram Марианны Заборовской

В сети возник скандал из-за помощницы архиепископа Москвы: ее внешность вызвала споры Instagram Марианны Заборовской

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