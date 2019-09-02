В сети возник ажиотаж вокруг таинственной "жены Винника": в чем дело

Украинский певец Олег Винник стал не только ведущим балкона во втором эфире "Танців з зірками", но и исполнил свою знаменитую песню "Волчица". Так, в сети возник ажиотаж вокруг выступления артиста.
Отметим, что Винник вышел на сцену танцевального проекта со своей бэк-вокалисткой Таисией, которую нередко называют его вероятной женой. После этого в поисковых трендах в сети поднялся запрос по поводу избранницы певца. Люди начали массово интересоваться, что же его связывает с девушкой (видео выступления смотрите ниже).
Олег Винник
Фото из Instagram
Напомним, слухи о тайном браке Олега Винника гуляют в сети уже не первый год. Подробности о его вероятной жене читайте здесь.
Ранее OBOZREVATEL показал подборку из самых горячих фотографий Олега Винника.
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