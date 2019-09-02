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2 сентября • обновлено в 11:54
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В сети возник ажиотаж вокруг таинственной "жены Винника": в чем дело

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Украинский певец Олег Винник стал не только ведущим балкона во втором эфире "Танців з зірками", но и исполнил свою знаменитую песню "Волчица". Так, в сети возник ажиотаж вокруг выступления артиста.

Отметим, что Винник вышел на сцену танцевального проекта со своей бэк-вокалисткой Таисией, которую нередко называют его вероятной женой. После этого в поисковых трендах в сети поднялся запрос по поводу избранницы певца. Люди начали массово интересоваться, что же его связывает с девушкой (видео выступления смотрите ниже).

В сети возник ажиотаж вокруг таинственной "жены Винника": в чем дело

Олег Винник

Фото из Instagram

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Напомним, слухи о тайном браке Олега Винника гуляют в сети уже не первый год. Подробности о его вероятной жене читайте здесь.

Ранее OBOZREVATEL показал подборку из самых горячих фотографий Олега Винника.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Олег Винник
Место
Украина
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