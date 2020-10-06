В сети возник ажиотаж из-за эротической книги о любви к коронавирусу

В сети возник ажиотаж из-за книги писательницы М. Дж. Эдвардс "Целуя коронавирус" (Kissing the Coronavirus) о женщине, которая влюбилась в инфекцию. Пользователи отмечали, что сочетание эротики с главной темой 2020 года является неуместным с этической стороны.

Рассказ продается в онлайн-магазине Amazon. Так, главной героиней книги является женщина, которая разрабатывает вакцину от нового вируса. Однако неожиданно она влюбляется в инфекцию, которая впоследствии превращается в мужчину по имени Covid.

Электронная книга суммируется с 16 страниц, где описывается секс женщины с антропоморфной версией коронавируса. В аннотации к рассказу сказано, что это первое произведение писательницы. Эдвардс выпустила книгу, чтобы оплатить счета, ведь раньше потеряла работу.

В комментариях под товаром пользователи Amazon заявили, что книга скорее смешная, чем эротическая.

"Одна звезда за качество, пять звезд за смех. Наверное, это самая смешная вещь, которую я читал. Это ужасно, но мой друг был прав, я смеялся с каждого параграфа" – написал пользователь Udy Kumra.

"Книге пошло бы на пользу, если бы автор лучше бы изучил, как разрабатывают вакцину, потому неточностей много. Язык яркий, легко читается за парой шотов водки", – отметил один из посетителей сайта Amazon

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети активно обсуждали триллер американского автора Дина Кунца "Глаза тьмы" в 1981 году, в котором упоминается смертельно опасный вирус "Ухань-400".