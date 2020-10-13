В сети трогательно поздравили Заворотнюк и показали редкое фото из церкви

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк и ее мужа Петра Чернышева трогательно поздравили фанаты в сети с годовщиной венчания.

На странице в Instagram, которая была создана для поддержки актрисы после того, как стало известно о ее онкологическом заболевании, опубликовали также фото супружеской пары возле церкви.

"С годовщиной венчания вас, дорогие наши Настя и Петр! Пусть история вашей прекрасной семьи пишется еще долгие-долгие годы и принесет вам множество памятных счастливых дат. В атмосфере бесконечной любви, понимания и абсолютной веры в преодоление любых испытаний! И пусть все высшие силы будут на вашей стороне!" – написали в сети.

Заворотнюк и Чернышев отпраздновали годовщину. Instagram

Многие поклонники звездной пары также принесли свои поздравления. Большинство из них пожелали семье крепкого здоровья и долголетия, а также скорейшего выздоровления самой Заворотнюк.

В сети поздравили Заворотнюк и Чернышева с годовщиной. Instagram

В сети поздравили Заворотнюк и Чернышева с годовщиной венчания. Instagram

Заворотнюк и Чернышева трогательно поздравили с годовщиной. Instagram

Заворотнюк и Чернышева поздравили с годовщиной. Instagram

Отметим, Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев обвенчались в 2008 году в Крыму. Церемония прошла в храме Воскресения Христова на красной скале в Форосе. Церковь построена в 1892 году в византийском стиле крестово-купольного храма на 400-метровой высоте у отвесного обрыва. До этого там венчались Виктор Медведчук и Оксана Марченко.

Напомним, 13 сентября Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время сделала публикацию в Instagram в честь годовщины ее свадьбы с Чернышевым.

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