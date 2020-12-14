В сеть слили вырезанную сцену личной беседы Мишиной с дочерью Эллерта на "Холостячке". Видео

В пятницу, 11 декабря, на телеканале СТБ прошел восьмой выпуск реалити-шоу "Холостячка", в котором главная героиня Ксения Мишина познакомилась с близкими людьми участников проекта. Так, один из моментов, а именно личный разговор актрисы с дочерью Александра Эллерта Элиной, не попал в эфир.

Создатели проекта все же решили показать зрителям, о чем говорили Ксения и Эля, опубликовав 2-минутное видео на официальной странице канала СТБ в Instagram. В нем Мишина объясняет дочери Эллерта, в чем состоит суть шоу. Кроме того, Элина призналась, что совсем не против того, чтобы у папы появилась любимая девушка (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Я была бы рада, если бы у папы появилась любимая женщина. Ему было бы не так скучно. Да и я смогла бы поговорить с другой женщиной, кроме мамы, которая могла бы научить меня чему-то новому... Мне понравилась Ксения после нашего общения, мы нашли общий язык, она хороший человек", – заявила дочь Эллерта.

Напомним, что во время восьмого выпуска "Холостячки" Александр Эллерт не смог познакомить Ксению с его родителями, зато представил Холостячке свою дочь Элину. На знакомство Мишина пришла со своим сыном Платоном. Все вместе они готовили шоколадные конфеты и общались.

Как сообщал OBOZREVATEL , ранее стало известно, кто из участников покинул восьмой выпуск "Холостячки".