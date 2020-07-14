В сети слили видео с пьяным Ефремовым на медосмотре после ДТП: показывал средний палец
Российский актер Михаил Ефремов, который устроил смертельную аварию в центре Москвы 8 июня, отказывался разговаривать с медиками во время освидетельствования после ДТП и демонстрировал им нецензурный жест.
Так, во время медосвидетельствования Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, демонстрировал врачам средний палец. Соответствующее видео показали в передаче "60 минут" на росТВ. Также его слила в сеть пропагандистка Кремля Ольга Скабеева, разместив на личной странице в Instagram (смотрите ролик в конце новости).
"Как Ефремов потом поехал на медосвидетельствование. Следите за руками!" – подписала кадры Скабеева.
На видео отчетливо видно, что Ефремов в состоянии алкогольного опьянения отвечает неприличным жестом на просьбу специалиста "Давайте поговорим".
Также в сети показали видео, на котором видно, как Михаил Ефремов пытается откупиться от полиции на месте ДТП – Смоленской площади в Москве.
"Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги", – сказал Ефремов.
Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Московская прокуратура подтвердила, что Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
Выяснилось, что актер сел пьяным за руль, помогая другу с Украины – его мать и жена попали в больницу в тяжелом состоянии.
Позже стало известно, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в аварии.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по статье 264 ч. 4 УК РФ. По этой части Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.