В сети слили видео с пьяным Ефремовым на медосмотре после ДТП: показывал средний палец

Российский актер Михаил Ефремов, который устроил смертельную аварию в центре Москвы 8 июня, отказывался разговаривать с медиками во время освидетельствования после ДТП и демонстрировал им нецензурный жест.

Так, во время медосвидетельствования Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, демонстрировал врачам средний палец. Соответствующее видео показали в передаче "60 минут" на росТВ. Также его слила в сеть пропагандистка Кремля Ольга Скабеева, разместив на личной странице в Instagram (смотрите ролик в конце новости).

"Как Ефремов потом поехал на медосвидетельствование. Следите за руками!" – подписала кадры Скабеева.

Ефремов на освидетельствовании Скриншот видео (передача "60 минут")

На видео отчетливо видно, что Ефремов в состоянии алкогольного опьянения отвечает неприличным жестом на просьбу специалиста "Давайте поговорим".

Также в сети показали видео, на котором видно, как Михаил Ефремов пытается откупиться от полиции на месте ДТП – Смоленской площади в Москве.

"Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги", – сказал Ефремов.

Михаил Ефремов показал средний палец медикам Скриншот видео (передача "60 минут")

Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

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