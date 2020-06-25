В сети разразился скандал вокруг развода Асмус и Харламова: комик обматерил ведущего

Вокруг развода известных российских актеров Гарика Харламова и Кристины Асмус возник скандал: пару обвинили в хайпе – якобы новость о разрыве является пиаром и не соответствует действительности. Харламов в матерной форме ответил на "обвинения".

Так, ранее ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони заявил, что Асмус и Харламов стали участниками его проекта и написали о разводе исключительно ради хайпа на публике. На личной странице в Instagram Гарик обматерил Маркони и обвинил во вранье. Позже он удалил свой пост, но видео успело попасть в сеть (смотрите ролик в конце новости).

По словам Харламова, никакой съемки не было, а Маркони просто пиарит свой проект на их разладе с Кристиной.

Асмус и Харламов сообщили о разводе 22 июня PeopleTalk

"Вот оно как... Comment Out значит. Ну действительно, как еще пропиарить свою передачу? За счет чужого развода! Почему бы не поднае**ть всех, господин Маркони. А теперь смотрите: вы объявили, что передача с якобы нашим участием выйдет в июле. Считаю дни – мне самому крайне интересно посмотреть этот выпуск", – высказался комик.

Харламов также предложил Маркони, который сомневается в их с Асмус разводе, показать фрагменты передачи. в которой они, по его словам, снимались.

Владимир Маркони рассказал об обмане вокруг развода Асмус и Харламова Newsler.ru

"Стоит у господина Маркони все-таки поинтересоваться, может бы он покажет какой-то трейлер передачи, или хотя бы нарезку, чтобы хоть так доказать, что это – правда. Мы разводимся, и все!" – подытожил Гарик

Позже шоумен Владимир Маркони иронично заявил во время беседы с "360", что Харламов и Асмус – навсегда вместе. По его словам, юморист и актриса могут прожить еще несколько сотен лет в браке, тем самым он подлил масла в огонь по поводу новостей об их разводе.

"Мы видим пару Гарика Харламова и Кристины Асмус и понимаем, что они проживут в браке и 300 лет, и 400, зная их доступ к современной медицине. Так что эта пара навсегда", – заявил Маркони.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июня стало известно о том, что комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус разводятся спустя 8 лет брака. Супруги отметили, что это взвешенное и обоюдное решение. У пары есть совместная 6-летняя дочь Анастасия.

Позже в сети предположили, что причиной развода пары стала измена со стороны Асмус. При этом друзья пары указали, что размолвки в семье начались давно, причиной якобы стал ремонт в новом доме артистов.

Также стало известно, как Асмус и Харламов разделят совместно нажитое имущество.