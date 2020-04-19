"Хватит кривляться!" В сети разгромили "Квартал 95" из-за песни о карантине

Артисты студии "Квартал 95" Евгений Кошевой и Юрий Ткач записали шутливую песню о карантине из-за пандемии коронавируса. Они сняли музыкальную пародию на знаменитый хит группы Воплі Відоплясова "Музіка".

В ролике, который опубликовали на официальной странице в Instagram, они показывают, как на самоизоляции постоянно едят от скуки. В сети на композицию отреагировали негативно.

Скриншот из видео

"Якщо й далі ми так будем набивати пузікі. Через місяць у "Кварталі" буде ще два Юзіка...", - подписали ролик артисты.

"Мне вас жаль, остановитесь, хватит уже кривляться", "Вам хоть есть чем пузико набивать", "Поделитесь с нами, а то мы худеем не по дням, а по часам", "Лучше узнайте у друга своего и людям расскажите, когда все это закончится и когда люди начнут жить нормально", "У обычных людей столько денег нет, чтобы так жрать", "Не все могут себе пузико набить, многие сидят без работы", - комментируют видео в сети.

Як раніше писав OBOZREVATEL, студія "Квартал 95" висміяла світових лідерів за їхню реакцію на поширення коронавируса COVID-19.

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