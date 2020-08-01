В сети разгорелся спор вокруг архивного фото Высоцкого с женой, сделанного в Париже
Пользователи сети критически прокомментировали фото величайшего советского актора, поэта и певца Владимира Высоцкого с его женой – французской актрисой и певицей русского происхождения Мариной Влади.
Снимок был сделан в конце 70-х годов в Париже, его опубликовали в Twitter "Исторические фото". При этом о запечатленных на нем улыбающихся супругах подписчики отозвались не совсем лестно.
"Владимир Высоцкий с Мариной Влади в Париже. Франция. 1977 г.", – подписали авторы публикации.
В комментариях под фотографией пользователи заявили, что улыбки Высоцкого и Влади – неестественные и натянуты. Самого же поэта они обозвали "блатным".
"Улыбаемся и машем – сказал фотограф", "Чем он загонялся, что в 37 лет выглядел на 60?" – "Жизнью в СССР", "Не всякий артист, да и не артист тоже мог вот так свободно бывать в Париже, когда возжелает, и гонять на мерсе по Москве... Только "гонимый" властями однозначно", "Блатным можно было ездить по миру, а простым", "Надо было оставаться", "Вроде как он первый в Москве пригнал Мерседе", "Из грязи в князи, благодаря Марине, святая женщина", – комментируют подписчики.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото тайной внучки поэта Владимира Высоцкого, который ушел из жизни более 30 лет назад – Арина Сахарова выросла настоящей красавицей.