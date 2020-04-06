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6 апреля • обновлено в 20:39
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В сети раскрыли настоящее имя Меган Маркл. Фото документа

1.3т
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В сети опубликовали свидетельство о рождении сына принца Гарри и Меган Маркл, где написано настоящее имя герцогини.

В свидетельстве указано, что отцом Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора является "Его Королевское Высочество Генри Чарльз Альберт Дэвид, герцог Сассекский", а матерью – "Рэйчел Меган, принцесса Великобритании". Об этом сообщает издание Mirror.

В сети раскрыли настоящее имя Меган Маркл. Фото документа

В документе также указано, что принц Арчи родился и частной больнице Портленд в Вестминстере. Как отмечает издание, сутки пребывания в этом роддоме стоят 25 тысяч долларов.

В сети раскрыли настоящее имя Меган Маркл. Фото документа

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мария Дидык
Персона
Меган Маркл
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