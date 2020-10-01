В сети раскритиковали школьную тетрадь из-за сравнения Монатика с Тарасом Шевченко

В сети разгорелся скандал из-за задания в рабочей тетради для учеников второго класса по предмету "Я досліджую світ", в котором в один ряд поставили Тараса Шевченко, Лесю Украинку, Надю Дорофееву и Монатика.

Соответствующее фото опубликовали в Facebook-группе "Баба и кот". Так, в задании школьникам предлагают назвать всех известных украинцев на картинке и рассказать, что о них известно.

Пользователи соцсети негативно отреагировали на упражнение. Они заявили, что такое сравнение приведет к тому, что дети перестанут интересоваться выдающимися писателями. Некоторые даже отмечали, что не знают Дорофееву и Монатика, поэтому лучше было бы рассказать школьникам об артистах, которые погибли за Украину.

"Ставить в один ряд с Шевченко и Лесей Украинкой этих так называемых "певцов" – это уже слишком", "Абсурд зашкаливает", "Такие "упражнения" – это скрытая реклама и манипуляции", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее учитель географии одной из школ в Москве Артем Васильевых подал в суд на рэпера Монгерштерна (настоящее имя – Алишер Валеев) из-за скандального высказывания о школах.