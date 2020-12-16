В сети появился трейлер фильма о Билли Айлиш: в нем показали эксклюзивные кадры из жизни 18-летней артистки

Сервис Apple TV+ презентовал трейлер документального фильма об американской певице Билли Айлиш. Так, в ленте содержатся эксклюзивные кадры из жизни 18-летней артистки.

Соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале сервиса. Во фрагментах ролика к фильму "Билли Айлиш: Мир немного размыт", можно увидеть эпизоды из детства певицы, ее концертов и будничных дел, в частности, беседы с родителями и развлечения с братом (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Билли Айлиш в детстве скриншот с видео

Билли Айлиш с братом скриншот с видео

Документальный фильм, который снимали с 2016 года, выйдет в свет 26 февраля 2021-го. Картину можно будет посмотреть как в кинотеатрах, так и на стриминговой платформе Apple TV+.

Билли Айлиш скриншот с видео

Билли Айлиш скриншот с видео

Что известно о Билли Айлиш:

Билли Айлиш родилась в Лос-Анджелесе в 2001 году. Талант девочки и тягу к пению заметили еще в младшей школе и Билли стала учиться вокалу. С 11 лет она начала записывать собственные песни.

В 2016 году, после выхода дебютного сингла Ocean Eyes , молодой певице из США предрекли судьбу таких звезд как Ariana Grande, Dua Lipa и Beyonce.

С того времени Айлиш подписала контракт с крупным лейблом Interscope и вскоре выпустила успешный мини-альбом Don’t Smile At Me.

В 2020 году она стала главной победительницей премии "Грэмми". 18-летняя исполнительница завоевала награды во всех четырех основным номинациях: "Альбом года", "Запись года", "Песня года" и "Лучший новый артист".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская певица Билли Айлиш представила саундтрек к новому фильму о Джеймсе Бонде.