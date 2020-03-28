В сети появилось видео с полуголым Галкиным на кухне

В сети опубликовали видео, на котором полуголый комик и муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин моет посуду. В это же время артист рассуждал о том, что знаменитости слишком часто говорят о своей усталости.

Ролик разместили на фан-аккаунте супруги Галкина в Instagram.

"Не унываем, несмотря ни на что", - подписали видео.

"Что посудомойка сломалась?", "Максим, это от безделья взялся посуду мыть? Молодец, спасибо за позитив", "Макс, закрой кран, вода бежит не экономно", "Ну рассмешил", "Браво, Максим", "Сколько же воды в раковину ушло. Сразу видно, что не ценит человек эту драгоценность", - комментируют видео в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский комик и шоумен Максим Галкин публично поиздевался над пропагандой в РФ. Он дал сольный юмористический концерт в Новосибирске, в котором заявил, что устал на каждом телеканале слушать про Украину.

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