В сети появилось видео последнего выступления умершего Булдакова

Российский актер Алексей Булдаков, исполнитель главной роли в фильме "Особенности национальной охоты", скончался 3 апреля в возрасте 68 лет. В сети появилось видео с его последнего выступления.

Булдакова нашли без сознания в его гостиничном номере в Улан-Баторе (Монголия). Перед этим он выступал на "Байкальской рыбалке" в городе Оймур (Бурятия). Мероприятие проходило с 29 по 30 марта.

28 марта актер записал приглашение на событие.

На "Байкальской рыбалке" артист исполнил песню "Прости меня, любимая". Во время выступления он заплакал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге скончался актер Александр Васильев, известный ролями в некогда популярных российских сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург".

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