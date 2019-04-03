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В сети появилось видео последнего выступления умершего Булдакова

1.6тЧитать материал на украинском

Российский актер Алексей Булдаков, исполнитель главной роли в фильме "Особенности национальной охоты", скончался 3 апреля в возрасте 68 лет. В сети появилось видео с его последнего выступления.

Булдакова нашли без сознания в его гостиничном номере в Улан-Баторе (Монголия). Перед этим он выступал на "Байкальской рыбалке" в городе Оймур (Бурятия). Мероприятие проходило с 29 по 30 марта.

В сети появилось видео последнего выступления умершего Булдакова

28 марта актер записал приглашение на событие.

На "Байкальской рыбалке" артист исполнил песню "Прости меня, любимая". Во время выступления он заплакал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге скончался актер Александр Васильев, известный ролями в некогда популярных российских сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург".

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