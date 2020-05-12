В сети появилось трогательное видео Маска с новорожденным сыном

Кристина Долматова Люди 12:58, 12.05.2020 Обновлено: 13:03, 12.05.2020

В сети появилось трогательное видео главы Tesla и SpaceX Илона Маска с его новорожденным сыном X Æ A-12.

Соответствующий ролик опубликовала возлюбленная 48-летного мужчины, певица Граймс в своих Instagram-сторис. На нем Маск лежит в постели и держит малыша на руках, похлопывая его по спине.

Илон Маск
Фото: zik.ua

Отметим, что новоиспеченный отец ранее признался, что имя X Æ A-12 для ребенка выбирала его возлюбленная. К слову, пока неизвестно, будет ли оно официально зарегистрировано или нет. Ведь, по словам адвоката миллиардера, законы Калифорнии запрещают использовать символы в имени.

Илон Маск с сыном и возлюбленной, певицей Граймс

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал отцом в шестой раз – у него родился сын. Матерью ребенка является певица Граймс (Клэр Элис Буше).

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