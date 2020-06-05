В сети появилось редкое фото с похорон Юлии Началовой

Подруга и PR-менеджер умершей певицы Юлии Началовой Анна Исаева показала редкий кадр с похорон артистки.

Соответствующий снимок женщина опубликовала на личной странице в Instagram. На нем Анна была запечатлена с музыкантом Сергеем Крыловым. К слову, фото Исаева сопроводила историей о том, как она познакомилась с артистом. А также отметила, что когда-то он поддерживал не только ее, но и Началову.

Юлия Началова Фото: glavk.net

"Я не думала и не знала о том, что когда-то Сережа поддерживал юную Юлю Началову. И что мы с ним на равных будем стоять на похоронах", – написала Исаева.

Анна Исаева и Сергей Крылов Фото: instagram/isaeva.anya

В комментариях к публикации пользователи поблагодарили Анну за то, что она так бережно хранит память о Началовой.

"Спасибо вам, Сергею и другим творческим людям за верность дружбе и сохранении светлой памяти о Юлечке", "Анечка, вы самый светлый человек, спасибо вам за память о Юле", "Больно. Так больно", "Такое трогательное фото. Я даже всплакнула, когда вспомнила о смерти Юли", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Юлия Началова была экстренно госпитализирована 11 марта 2019 года, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болела в последние годы.

Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностями в социальных сетях.

Из-за резкого ухудшения состояния певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.

16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.

Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.

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