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5 июня • обновлено в 15:23
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В сети появилось редкое фото с похорон Юлии Началовой

1.6т
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Подруга и PR-менеджер умершей певицы Юлии Началовой Анна Исаева показала редкий кадр с похорон артистки.

Соответствующий снимок женщина опубликовала на личной странице в Instagram. На нем Анна была запечатлена с музыкантом Сергеем Крыловым. К слову, фото Исаева сопроводила историей о том, как она познакомилась с артистом. А также отметила, что когда-то он поддерживал не только ее, но и Началову.

Юлия Началова

Юлия Началова

Фото: glavk.net

"Я не думала и не знала о том, что когда-то Сережа поддерживал юную Юлю Началову. И что мы с ним на равных будем стоять на похоронах", – написала Исаева.

Анна Исаева и Сергей Крылов

Анна Исаева и Сергей Крылов

Фото: instagram/isaeva.anya

В комментариях к публикации пользователи поблагодарили Анну за то, что она так бережно хранит память о Началовой.

"Спасибо вам, Сергею и другим творческим людям за верность дружбе и сохранении светлой памяти о Юлечке", "Анечка, вы самый светлый человек, спасибо вам за память о Юле", "Больно. Так больно", "Такое трогательное фото. Я даже всплакнула, когда вспомнила о смерти Юли", – написали люди.

В сети появилось редкое фото с похорон Юлии Началовой
В сети появилось редкое фото с похорон Юлии Началовой
В сети появилось редкое фото с похорон Юлии Началовой
В сети появилось редкое фото с похорон Юлии Началовой

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Юлия Началова
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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