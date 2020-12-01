Появилось фото первой "Мисс Америки" Маргарет Горман: как она выглядела и что о ней известно

София Ковнир
София Ковнир
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Появилось фото первой 'Мисс Америки' Маргарет Горман: как она выглядела и что о ней известно

В сети показали архивный снимок первой "Мисс Америки" Маргарет Горман, которой присвоили статус в 1921 году. Ей было всего 16 лет.

Соответствующее фото опубликовано на странице в Twitter "History Foto". Подробней о Горман – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Что известно о первой "Мисс Америки"

Так, Маргарет Горман была студенткой младших курсов Western High School. Ее фото отправили на городской конкурс популярности газеты Washington Herald.

После этого ее выбрали из шести финалисток и позже она получила звание первой "Мисс Вашингтон".

Маргарет Горман – третья слева

Первый конкурс "Мисс Америка" состоялся 7-8 сентября 1921 года в Атлантик-Сити. Маргарет Горман получила титул "Прелесть Атлантик-Сити" (Atlantic City Pergeant).

В следующем году конкурс был переименован в "Мисс Америка", поэтому Горман получила этот титул задним числом.

Первая "Мисс Америки" Маргарет Горман
Первая "Мисс Америки" Маргарет Горман
Первая "Мисс Америки" Маргарет Горман
Первая "Мисс Америки" Маргарет Горман

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети всплыло архивное фото канцлера Германии Ангелы Меркель в малолетнем возрасте.

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