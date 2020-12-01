Появилось фото первой 'Мисс Америки' Маргарет Горман: как она выглядела и что о ней известно

В сети показали архивный снимок первой "Мисс Америки" Маргарет Горман, которой присвоили статус в 1921 году. Ей было всего 16 лет.

Соответствующее фото опубликовано на странице в Twitter "History Foto". Подробней о Горман – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Так, Маргарет Горман была студенткой младших курсов Western High School. Ее фото отправили на городской конкурс популярности газеты Washington Herald.

После этого ее выбрали из шести финалисток и позже она получила звание первой "Мисс Вашингтон".

Первый конкурс "Мисс Америка" состоялся 7-8 сентября 1921 года в Атлантик-Сити. Маргарет Горман получила титул "Прелесть Атлантик-Сити" (Atlantic City Pergeant).

В следующем году конкурс был переименован в "Мисс Америка", поэтому Горман получила этот титул задним числом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети всплыло архивное фото канцлера Германии Ангелы Меркель в малолетнем возрасте.