В сети появилось фото Носкова после страшной болезни

Российский музыкант Николай Носков, который в 2017 году пережил инсульт, впервые вышел на публику после страшной болезни. Артист пришел на презентацию песни In Your Eyes певца IVAN.
Снимки на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал российский продюсер Иосиф Пригожин.
Hello.ru
"То, что Николай Носков пришёл поддержать молодого рок-исполнителя, само по себе ценно, но сегодня дорого вдвойне, так как Николай последнее время крайне редко появляется на публике.. От себя хочу сказать огромное спасибо Виктору Дробышу, который помогает сейчас Николаю Носкову вернуться в творческий строй", — написал Пригожин.
Вчера был особенный вечер. На презентации диска невероятно талантливого артиста @ivan__rock счастлив был снова встретиться с легендарным и одним из самых моих любимых артистов Николаем Носковым. Меня с ним очень многое связывает -мощное прошлое, а именно 8 лет совместной работы. Мы выпустили вместе несколько альбомов, сняли много клипов на песни, которые стали признанными хитами. Горд тем, что мне удалось тогда убедить всех, кто работал на телевидении и радио, взять в эфир шедевры в исполнении этого выдающегося музыканта, а некоторые произведения стали сегодня уже классикой, такие, как например: "Я люблю тебя это здорово". То, что николай Носков пришёл поддержать молодого рок-исполнителя, само по себе ценно, но сегодня дорого вдвойне, так как Николай последнее время крайне редко появляется на публике. От себя хочу сказать огромное спасибо Виктору Дробышу, который помогает сейчас Николаю Носкову вернуться в творческий строй. Ребята, вы молодцы vdrobysh
Как ранее писал OBOZREVATEL, звезда культового сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк дважды во время съемок пережила аневризму сосудов головного мозга, из-за чего ей сделали две операции. Первый случай был зафиксирован в 2011 году, когда она только начала играть роль Дейенерис Таргариен.
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