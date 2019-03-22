В сети появилось фото Носкова после страшной болезни

Российский музыкант Николай Носков, который в 2017 году пережил инсульт, впервые вышел на публику после страшной болезни. Артист пришел на презентацию песни In Your Eyes певца IVAN.

Снимки на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал российский продюсер Иосиф Пригожин.

Hello.ru

"То, что Николай Носков пришёл поддержать молодого рок-исполнителя, само по себе ценно, но сегодня дорого вдвойне, так как Николай последнее время крайне редко появляется на публике.. От себя хочу сказать огромное спасибо Виктору Дробышу, который помогает сейчас Николаю Носкову вернуться в творческий строй", — написал Пригожин.

Как ранее писал OBOZREVATEL, звезда культового сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк дважды во время съемок пережила аневризму сосудов головного мозга, из-за чего ей сделали две операции. Первый случай был зафиксирован в 2011 году, когда она только начала играть роль Дейенерис Таргариен.

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