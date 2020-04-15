В сети появилось фото 44-летней Волочковой в молодости: как выглядела балерина

Анна Михно Люди 10:25, 15.04.2020

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала архивную фотографию, на которой показала, как выглядела в молодости.

Так, снимком 44-летняя знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Анастасия Волочкова
dpchas.com.ua

На фотографии 23-летняя Анастасия позирует в квартире, которую они тогда с мамой арендовали. В руках балерина держит огромный букет цветов. Также на фото у Волочковой короткие волосы и яркий макияж.

"А это я после первого в моей жизни моего сольного концерта. 1999 год... И ведь я стала первой балериной, которая придумала и воплотила в жизнь создание в балетном мире сольных концертных программ. Как же это было не просто! Мы с мамой тогда снимали однокомнатную квартиру на ул. Полянка, где и была сделана эта фотография. Моя любовь к цветам и мягким игрушкам, кажется, врожденная", – подписала фото Волочкова.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Анастасия Волочкова обвинила в домогательствах бывшего директора балета Мариинского театра Махара Вазиева.

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