В сети появились новые эротические кадры Асмус в фильме "Текст": видео

В сети появился новый трейлер фильма "Текст", в котором снялась российская актриса Кристина Асмус. В ленте артистка появилась в весьма откровенной сцене, которая вызвала множество критики.
Видео на своей странице в Instagram разместил исполнитель одной из главных ролей актер Иван Янковский. (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца — 18+).
Кристина Асмус
vm.ru
Как ранее писал OBOZREVATEL:
В прокат вышел фильм "Текст", в котором Асмус исполнила главную роль и он сразу же спровоцировал скандал: одним из самых обсуждаемых эпизодов картины стала постельная сцена Асмус вместе с Иваном Янковским.
Пользователи сети накинулись на Кристину и начали ее осуждать за столь провокационную роль. Они также начали заваливать ее мужа, комика Гарика Харламова вопросами: как он мог позволить жене сняться в подобном.
Телеведущая Ксения Собчак пожаловалась на голую грудь Асмус.
Позже в сети появилось полное видео скандальной постельной сцены с российской актрисой Кристиной Асмус из фильма "Текст".
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