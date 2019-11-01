В сети появились новые эротические кадры Асмус в фильме "Текст": видео

В сети появился новый трейлер фильма "Текст", в котором снялась российская актриса Кристина Асмус. В ленте артистка появилась в весьма откровенной сцене, которая вызвала множество критики.

Видео на своей странице в Instagram разместил исполнитель одной из главных ролей актер Иван Янковский. (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца — 18+).

Кристина Асмус vm.ru

Как ранее писал OBOZREVATEL:

В прокат вышел фильм "Текст", в котором Асмус исполнила главную роль и он сразу же спровоцировал скандал: одним из самых обсуждаемых эпизодов картины стала постельная сцена Асмус вместе с Иваном Янковским.

Пользователи сети накинулись на Кристину и начали ее осуждать за столь провокационную роль. Они также начали заваливать ее мужа, комика Гарика Харламова вопросами: как он мог позволить жене сняться в подобном.

Телеведущая Ксения Собчак пожаловалась на голую грудь Асмус.

Позже в сети появилось полное видео скандальной постельной сцены с российской актрисой Кристиной Асмус из фильма "Текст".

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