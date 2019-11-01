Главная Новости
1 ноября • обновлено в 14:25
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

В сети появились новые эротические кадры Асмус в фильме "Текст": видео

521 Читать материал на украинском

В сети появился новый трейлер фильма "Текст", в котором снялась российская актриса Кристина Асмус. В ленте артистка появилась в весьма откровенной сцене, которая вызвала множество критики.

Видео на своей странице в Instagram разместил исполнитель одной из главных ролей актер Иван Янковский. (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца — 18+).

Кристина Асмус

Кристина Асмус

vm.ru

Новости
Оскандалившейся с порно Асмус сделали надгробие в России: фото

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персона
Кристина Асмус
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel